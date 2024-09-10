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Sivas’ta 11 koyun telef oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:37
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Sivas’ta 11 koyun telef oldu

Sivas’ta arazide kaybolan 31 koyundan 20’si canlı, 11’i ise telef halde bulundu. 11 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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