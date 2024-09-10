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Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Mevlid Kandili tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:09
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Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Mevlid Kandili tarihi

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir manevi gecedir. Dini takvime göre her yıl farklı tarihlerde idrak edilen Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü kutlanacak.

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