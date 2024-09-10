10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Park halindeki aracı kurşunladılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:47 Güncelleme: 10.09.2024 13:48
ABONE OL
Park halindeki aracı kurşunladılar

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör