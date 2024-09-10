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28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:50 Güncelleme: 10.09.2024 13:50
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28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

28 yıl 2 ay 7 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, saklandığı tamirci dükkanında İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

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