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Balık istifi gibi insan kaçakçılığı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:46 Güncelleme: 10.09.2024 13:46
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Balık istifi gibi insan kaçakçılığı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir binek aracın bagajında balık istifi şeklinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

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