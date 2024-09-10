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Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:25 Güncelleme: 10.09.2024 09:25
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Ankara’da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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