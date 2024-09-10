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Ordu'da korkunç olay! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 19:39
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Ordu’da korkunç olay! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşanan dehşet olayda üvey büyükanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan aşağı attı. Küçük çocuk hastaneye kaldırırken cani üvey büyükanne ise önce gözaltına alındı ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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