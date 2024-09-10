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Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 19:52
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Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olan Binali Yıldırım, Kartal'da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım'ın başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

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