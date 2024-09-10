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Ataşehir'deki kavgada 3 gözaltı: Adliyeye sevk edildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:05
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Ataşehir’deki kavgada 3 gözaltı: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Ataşehir'de otomobil satışındaki alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildi. İşte detaylar...

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