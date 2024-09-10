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Maltepe'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:21 Güncelleme: 10.09.2024 09:21
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Maltepe’de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Maltepe'de D100 Karayolu'nda iki araç çarpıştı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 otomobil daha kazaya karıştı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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