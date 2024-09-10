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Ankara'da kaçan motosiklet sürücülerini polis kovaladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:23
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Ankara’da kaçan motosiklet sürücülerini polis kovaladı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde kaçan motosiklet sürücüleri ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

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