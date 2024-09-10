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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:15 Güncelleme: 10.09.2024 09:18
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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen aracın yolcu koltuğunda oturan kişi hafif yaralanırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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