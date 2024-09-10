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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 10.09.2024 22:19
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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