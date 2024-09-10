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Kaçak içki operasyonu: 150 şişe ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:27 Güncelleme: 10.09.2024 22:28
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Kaçak içki operasyonu: 150 şişe ele geçirildi

Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçta 150 şişe olmak üzere toplam 147 litre gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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