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Adana'da feci kaza! 9 yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:10 Güncelleme: 10.09.2024 22:11
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Adana’da feci kaza! 9 yaralı var

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan kazada lise öğrencilerini taşıyan okul servisi devrildi. Kazada 1'i şoför 8 öğrenci toplamda 9 kişi yaralandı.

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