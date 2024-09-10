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Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:21 Güncelleme: 10.09.2024 13:22
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Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu

Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk araçların altında ezilmekten sürücülerin refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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