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Edirne'de göçmen operasyonu!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:06
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Edirne’de göçmen operasyonu!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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