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İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun trafik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:13 Güncelleme: 10.09.2024 09:25
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İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun trafik

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin okullara dönüşüyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı. Özellikle köprü girişleri ve bağlantı yollarında trafik durma noktasına gelirken polis ekipleri denetimlerini arttırdı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı. İşte detaylar...

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