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Kocaeli'de feci ölüm! 13 yaşındaki çocuk cipin altında kaldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:52 Güncelleme: 10.09.2024 16:59
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Kocaeli’de feci ölüm! 13 yaşındaki çocuk cipin altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

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