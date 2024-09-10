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Balıkçı tezgahları rengarenk! Alıcının da satıcının da yüzü gülüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:21 Güncelleme: 10.09.2024 16:21
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Balıkçı tezgahları rengarenk! Alıcının da satıcının da yüzü gülüyor

Karadeniz'deki bolluk Çarşamba'da hem tüketicinin hem de satıcının yüzünü güldürdü. Yasağın kalkması sonrası Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçıların karşılaştığı Karadeniz'deki bolluk, balık tezgahlarına yansıdı. Bu durum hem balıkçı esnafının hem de müşterilerin yüzünü güldürerek, "Et ve tavuğa göre çok ucuz" dedirtti.

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