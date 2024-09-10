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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:26
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Karabük’te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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