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Bursa'da pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:28
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Bursa’da pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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