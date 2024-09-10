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Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den! 12 yaşındaki Resul Guliyev...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 08:55 Güncelleme: 10.09.2024 09:46
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Bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale’den! 12 yaşındaki Resul Guliyev...

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Köy çıkışında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir evin merdivenlerine çıktığı daha sonra da köy çıkışına ilerlediği görüntülendi.

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