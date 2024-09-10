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İlkan Karaman'a çarpan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: 2 bira içtim...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:44 Güncelleme: 10.09.2024 12:54
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İlkan Karaman’a çarpan sürücünün ifadesi ortaya çıktı: 2 bira içtim...

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, geçtiğimiz gün Datça'da araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Karaman'a çarpan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan sürücü Emre Ali Önder kaza anında alkollü olduğunu kabul ederken; "İki bira içtim. Annemin ilacını almak için trafiğe çıktım." sözleriyle kendini savundu.

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