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Ağrı Dağı'na kar yağdı! Dağcılar zor anlar yaşadı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:38
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Ağrı Dağı’na kar yağdı! Dağcılar zor anlar yaşadı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü. Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

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