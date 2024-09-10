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Hatay'daki depremde yıkılan binanın sorumluları için hesap zamanı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:52
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Hatay’daki depremde yıkılan binanın sorumluları için hesap zamanı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nın müteahhitleri Mehmet Özat (73), Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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