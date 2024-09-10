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İstanbul'da düğün magandalarına ceza yağdı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:53
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İstanbul’da düğün magandalarına ceza yağdı!

Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da, düğün konvoyunda yolu kapattığı belirlenen 14 sürücüye toplam 74 bin 56 lira ceza kesildi. Ayrıca 14 sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

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