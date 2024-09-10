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Avcılar'da kaybolan Sevda Yılmaz olayında yeni gelişme! Baba gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:02 Güncelleme: 10.09.2024 13:33
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Avcılar’da kaybolan Sevda Yılmaz olayında yeni gelişme! Baba gözaltına alındı

Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 3 gün sonra Kadıköy'de bulundu. Polis ifadesinde dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Yılmaz, koruma altına alınırken babası gözaltına alındı.

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