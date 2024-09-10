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İstanbul'da akılalmaz olay! 1 TL yüzünden kan aktı: 2 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:01 Güncelleme: 10.09.2024 15:21
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İstanbul’da akılalmaz olay! 1 TL yüzünden kan aktı: 2 ölü

İstanbul Sultanbeyli'de iddiaya göre iki market sahibi arasında satış fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşürken; olayda taraflardan biri diğer market sahibi ile kızını öldürdü. Olayın 1 liralık bir fark yüzünden çıktığı öğrenildi.

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