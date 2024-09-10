10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:12
ABONE OL
Bursa’da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki Hamza isimli bebek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör