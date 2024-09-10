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2025 yılı Hac kuraları ne zaman çekilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:07 Güncelleme: 10.09.2024 15:17
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2025 yılı Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac başvuru ve kayıt yenileme sürecini Ağustos ayında başlattı. Bu süreçle birlikte hac yolculuğu için başvurusunu tamamlayan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kayıtlar e-devlet üzerinden yapılırken kura çekimiyle hacca gitmeye hak kazananlar belirlenecek.

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