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12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 10.09.2024 20:04
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12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde araçla seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yapan 12 yaşındaki sürücü, aracın takla atması sonucu yaralanırken, kendi kazasını da çekti. İşte o anlar...

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