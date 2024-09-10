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Arnavutköy'de akılalmaz ölüm! TIR hareket edince hayatını kaybetti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:53 Güncelleme: 10.09.2024 10:53
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Arnavutköy’de akılalmaz ölüm! TIR hareket edince hayatını kaybetti

Arnavutköy'de, arızalanan TIR'ı tamir etmek için dorsenin altına giren Metin Yavuz, el frenini çekmeyi unuttuğu TIR'ın hareket etmesiyle hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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