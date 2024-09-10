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1959 rakımda Erzurum'da dalış eğitimi kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:07 Güncelleme: 10.09.2024 10:08
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1959 rakımda Erzurum’da dalış eğitimi kamerada

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki dalgıç kursları hem meraklılarının hem de arama kurtarma ekiplerinin gözdesi oldu.

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