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İki teker üstünde 4 kişi yolculuk yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:06
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İki teker üstünde 4 kişi yolculuk yaptı

Bursa’da motosikletle yolculuk yapan 4 arkadaş yürekleri ağza getirdi. O anları gören bir sürücü şaşkınlık içinde cep telefonu kamerasıyla gençlerin tehlikeli yolculuğunu kayda aldı.

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