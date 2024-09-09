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Zırhlı araç kazasında şehit olan askerlerimiz son yolcuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 18:55 Güncelleme: 09.09.2024 18:59
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Zırhlı araç kazasında şehit olan askerlerimiz son yolcuğuna uğurlandı

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Ömer Eroğlu ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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