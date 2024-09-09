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Antalya'da okula yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:41 Güncelleme: 09.09.2024 16:41
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Antalya’da okula yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilköğretim okulu yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, paniğe yol açtı.

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