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Fethiye Hisarönü’nde kavga: 24 kişi gözaltında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 21:15
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Fethiye Hisarönü’nde kavga: 24 kişi gözaltında

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada toplam 24 kişi gözaltına alındı.

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