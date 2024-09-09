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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül otobüsler bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara ücretsiz sefer saatleri

Giriş: 09.09.2024 06:34 Güncelleme: 09.09.2024 06:34
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 9 Eylül otobüsler bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara ücretsiz sefer saatleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor ve milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Okulların ilk günü olması nedeniyle öğrenciler ve veliler, sabah saatlerinde okullara yetişmek için yollara düşecekler. Bu yoğun günün daha rahat geçmesi amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz oldu.

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