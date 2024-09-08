08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı evleri su bastı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 13:28 Güncelleme: 08.09.2024 13:31
ABONE OL
İstanbul’da yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı evleri su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir süre adeta görünmez olurken, Gaziosmanpaşa'da araçlar yollarda kaldı. Esenler ve Bağcılar'da da yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Eyüpsultan'da bir evi ise su bastı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör