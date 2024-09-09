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Sinop'ta korkunç kaza! Şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 06:11
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Sinop’ta korkunç kaza! Şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Sinop'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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