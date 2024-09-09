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Elazığ'da hareketli gece! Silahlar patladı: 1 ölü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 06:07
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Elazığ’da hareketli gece! Silahlar patladı: 1 ölü

Elazığ'da gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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