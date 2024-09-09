09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:38
ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör