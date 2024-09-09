09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:27
ABONE OL
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör