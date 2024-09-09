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Samsun'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:33 Güncelleme: 09.09.2024 09:37
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Samsun’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı o anlar kamerada

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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