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Hatalı şarj telefonların batarya ömrünü kısaltıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:39
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Hatalı şarj telefonların batarya ömrünü kısaltıyor

Cep telefonları günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. Telefonların batarya ömürleri ise kullanım şekline bağlı olarak değişiyor. Uzmanlar, cep telefonlarının batarya ömrünü uzatmak için doğru şarj doluluk oranının yüzde 20 ila 80 arasında olduğuna dikkat çekiyor.

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