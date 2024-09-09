09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum'u sel vurdu: Sağlık ocağının duvarı yıkıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:17 Güncelleme: 09.09.2024 09:18
ABONE OL
Çorum’u sel vurdu: Sağlık ocağının duvarı yıkıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde sele neden oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör