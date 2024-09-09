09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Okul önlerinde sıkı denetim

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:25 Güncelleme: 09.09.2024 12:36
ABONE OL
Okul önlerinde sıkı denetim

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Esenler'de okul önlerinde araç ve servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evrakları eksiği olduğu belirlenen 5 araca cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör