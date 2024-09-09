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Arkadaşını ziyarete geldiği inşaatta ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:40 Güncelleme: 09.09.2024 12:40
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Arkadaşını ziyarete geldiği inşaatta ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde arkadaşının yanına ziyarete gelen adam inşaatta hayatını kaybetti.

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