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3 ay önce evlenen Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 12:22
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3 ay önce evlenen Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler

Eski oyuncu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Her şeyi geride bırakıp maneviyata yönelen, ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Gamze Özçelik, son paylaşımında eşine övgüler yağdırdı.

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